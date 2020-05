Sicilia, si butta dal viadotto: salvato da una discarica di materassi

Connect on Linked in

Un episodio

alquanto singolare è avvenuto nei giorni scorsi a Casteldaccia.

Un uomo

originario del posto, in preda probabilmente ad una crisi depressiva, avrebbe

tentato di togliersi la vita gettandosi dal viadotto Cefalà.

A notarlo proprio mentre scavalcava le barriere del ponte sarebbero stati

alcuni passanti i quali hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Fortunatamente per l’uomo però proprio sotto il viadotto era depositato un

cumulo di materassi che avrebbero attutito la caduta che altrimenti non gli

avrebbe lasciato scampo.

Una volta sul posto i sanitari del 118 e i vigili del fuoco hanno recuperato l’aspirante

suicida per poi trasportarlo al Trauma Center di Villa Sofia per le cure del

caso.