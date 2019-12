Si guasta il treno per Agrigento il giorno di Natale: bus sostitutivi alla stazione di Aragona

Print This Post

Brutta sorpresa per chi ieri alle 10,32 attendeva alla stazione di Aragona il treno per Agrigento. Il convoglio non è passato e i passeggeri sono rimasti a terra.

Come ha comunicato Rfi, il treno ha avuto un guasto improvviso ed è stato sostituito da un bus. I passeggeri, in attesa presso la stazione, sono stati avvisati dagli annunci sul posto.

Fonte: gds.it

(https://agrigento.gds.it/articoli/cronaca/2019/12/25/si-guasta-il-treno-per-agrigento-bus-sostitutivi-alla-stazione-di-aragona-52d5eefc-525e-4faf-95c6-31ad51091764/)