Sciacca, si ribalta con il tir: illeso il conducente

Una giornata da dimenticare quella appena trascorsa a Sciacca.

Un camion che transitava lungo la strada statale 115, per cause ancora da capire, avrebbe improvvisamente cominciato a sbandare per poi arrivare a ribaltarsi.

Una volta avvenuto il sinistro sul posto si sono immediatamente recati gli uomini della polizia di stato, i vigili del fuoco e i soccorritori del 118 i quali, una volta estratto il conducente dalla lamiere, l’hanno trasportato di corsa al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II dove i medici non avrebbero fortunatamente riscontrato traumi gravi.