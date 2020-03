Agrigento, si stacca pezzo di cornicione dal Tribunale: interviene il “Saf”

Print This Post

In seguito al crollo di un pezzo di cornicione di ben 1 metro di lunghezza avvenuto presso il Tribunale di Agrigento nella notte tra Mercoledì e Giovedì scorso i vigili del fuoco hanno fatto intervenite il nucleo speleo alpino fluviale.

Il “Saf” dei pompieri agrigentino si è quindi recato nei giorni scorsi presso l’edificio di giustizia situato in via Mazzini mettendo in sicurezza l’intera area dell’ingresso principale rimuovendo tutti i calcinacci pericolanti che avrebbero potuto ferire eventuali passanti.