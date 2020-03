Agrigento, si vantano di provenire dalla zona rossa: denunciate 2 ragazze

Sembra che l’incoscienza non abbia lasciato indenni alcuni giovani della provincia di Agrigento.

A dimostrarlo è il video che, in mezza giornata, ha fatto il giro dei telefonini di mezza Italia in cui si vedono immortalate in noto pub della Movida agrigentina due ragazze della città della Valle dei templi vantarsi del fatto di provenire dalla zona rossa e da Roma incuranti del divieti fino ad ora emanati da parte del Governo Nazionale, dalla Regione Siciliana e dal Sindaco Lillo Firetto.

Non appena ricevuta notizia del video, che ha suscitato un’infinità di polemiche non certo lusinghiere, la procura di Agrigento ha immediatamente fatto avviare le indagini in seguito alle quali è stato possibile rintracciare le due e denunciarle per procurato allarme e per inosservanza ai provvedimenti delle autorità.

Intanto il legale di una delle due protagoniste del video, L’avv. Giuseppe Scozzari, ha diffidato chiunque dal continuare a vessare la propria assistita, la più giovane delle ragazze riprese, nonostante la leggerezza dell’atto.

Di Pietro Geremia