Sicilia, 13enne viene travolta da un’onda e rischia di annegare: gravi le condizioni

Un weekend di paura è stato vissuto all’Isola delle Femmine da una ragazzina di appena 13 anni.

A quanto pare infatti, la giovane, che trovava in una struttura alberghiera con i familiari e amici, ha rischiato di morire annegata in mare in seguito ad un’improvvisa onda anomala che l’avrebbe trascinata in alto mare.

Una volta al largo la ragazzina, non riuscendo a uscire dall’acqua, avrebbe iniziato ad agitarsi scatenando così il panico tra i bagnanti.

Solo grazie al tempestivo intervento di due bagnini la 13enne è riuscita a tornare a riva dove, viste le gravi condizioni in cui versava, è stata immediatamente soccorsa dagli operatori del 118 che l’hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Cervello di Palermo.

Di Pietro Geremia