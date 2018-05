Sicilia, 17enne tenta il suicidio lanciandosi dalla scogliera

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Un drammatico evento ha fatto sobbalzare nella giornata di ieri i cittadini di Siracusa. A quanto pare infatti, sembra che una ragazza 17enne abbia tentato di togliersi la vita gettandosi dalla scogliera nelle vicinanze del Monumento ai Caduti della città aretusea.

Compiuto l’estremo gesto, alcuni passanti si sarebbero accorti del corpo della ragazza tra gli scogli, chiamando così i soccorritori del 118 i quali, una volta prestate le prime cure, hanno immediatamente trasportato la 17enne al pronto soccorso dell’ospedale Umberto I.

Da quanto risulta dai primi esami, sembra che la ragazza non sia in pericolo di vita, ma abbia comunque ingerito parecchia acqua e avrebbe riportato diverse fratture oltre a un trauma toracico e cranico. Una volta curata, l’aspirante suicida sarà sottoposta a ulteriosi esami di tipo psicologico per comprendere le motivazioni che l’hanno spinta al fosse gesto.

Di Pietro Geremia