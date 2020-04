Sicilia, 20° Festival Internazionale I Bambini del Mondo

Connect on Linked in

I Bambini del Mondo 20 anni di Festival Internazionale del Folklore I Bambini del Mondo sono pronti. Quest’anno il Festival Internazionale del folklore a loro dedicato, festeggia i suoi primi 20 anni. Il Festival internazionale I Bambini del Mondo voluto proprio vent’anni fa da Giovanni Di Maida e Claudio Criscenzo, quest’ultimo prematuramente scomparso qualche anno fa, coniuga il folklore con la promozione umana e sociale, per difendere i diritti dei minori e promuovere i valori della pace e della fratellanza tra i popoli. Il festival, organizzato dall’Aifa, Associazione International Folk Agrigento, presieduta da Luca Criscenzo, è inserito tra le manifestazioni del folklore giovanili più importanti e prestigiose del mondo. “Quest’anno in occasione del ventennale – comunica Luca Criscenzo – abbiamo la presenza di ben 10 gruppi provenienti da ogni parte del mondo, di altissimo spessore artistico e culturale”. “Anche quest’anno e con un maggiore impegno – aggiunge il presidente del festival Giovanni Di Maida – I Bambini del Mondo apriranno il Mandorlo in Fiore dando un importante contributo all’edizione del 2020”. Questi i gruppi internazionali partecipanti: Macedonia dalla capitale Skopje “Ensemble Skopje”; Polonia dalla citta di Lublin, “Zespol i Tanca Lublin”; Ucraina dalla capitale Kiev, “Folk Ensemble Barvinochok e Veselka”; Russia dalla città di Murmansk sul Mare di Barents “Children Group Radost”; Repubblica di Adigeya (Federazione Russa – Regione Caucasica) citta di Tahtamukai “Adigean Dances Nafil”; Costarica citta di Heredia, “Zumba que Zumba”; Messico dallo Stato di Nuveo Leon, “Compania Folklorica son Mestizo”; India distretto di Patiala, “Rhytms International Folk Art Group”; Indonesia dalla capitale Jakarta “Junior School Traditional Dance”; Taiwan –Contea di Ylan “Luna Rhythm Dance Troupe”. Con gli ospiti internazionali i gruppi agrigentini di Gergent, Oratorio Don Guanella, I piccoli del Val d’Akragas, Fiori del mandorlo, Fabaria Folk, Herbessus di Grotte, Città di Aragona e Triscele di Aragona. Appuntamento con la prima performance è per venerdì 28 febbraio 2020 con il 20° Festival Internazionale I Bambini del Mondo che aprirà il 75° del Mandorlo in Fiore di Agrigento.