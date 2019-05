Sicilia, 200 autisti di bus ai seggi: disagi in vista

Connect on Linked in

Si prevedono forti disagi per i pendolari che si servono degli autobus dell’Amat, azienda di trasporto pubblico a Palermo.

A quanto pare la famosa ditta di trasporti avrebbe scritto alla casa comunale del capoluogo siciliano comunicando che circa 200 dipendenti, in larga parte autisti, saranno impegnati nei seggi elettori come rappresentanti di lista.

Di conseguenza dunque, se non ci saranno interventi in proposito, le corse previste per bus e tram non potranno essere in grado di garantire un idoneo e regolare servizio di trasporto.

I dirigenti comunali stanno cercando di provvedere in proposito ma, quasi sicuramente ed almeno fino al 27 di maggio, diverse corse saranno cancellate.