Nei giorni scorsi una 20enne sarebbe rimasta vittima di un terribile incidente nautico avvenuto al largo di Cefalù.



La giovane si trovava in acqua quando, per cause ancora al vaglio dalla magistratura di Termini Imerese che coordina le indagini, sarebbe stata colpita dall’elica di un gommone che le avrebbe procurato profonde ferite al cranio, alla mascella e allo zigomo.

Una volta tirata fuori dall’acqua la povera 20enne è stata immediatamente trasportata in ospedale dove, dopo essere stata stabilizzata, ha subito un intervento maxillo facciale e neurochirurgico durato ben 7 ore per ridurre l’entità delle ferite riportate.

Ad ora le condizioni sarebbero stabili e, secondo i medici dell’Ospedale Villa Sofia, saranno necessari altri interventi per ridurre le altre fratture al viso.