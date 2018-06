Sicilia, 25enne extracomunitario palpeggia una ragazza: la folla lo lincia e lo fa arrestare

Si direbbe quasi un caso di giustizia sociale fai da te quello che stava per avvenire nei giorni scorsi a Palermo. Un 25enne extracomunitario infatti, nel mercato di Ballarò ha palpeggiato una ragazza di 19 anni, la quale ha iniziato a urlare e chiedere aiuto alimentando così una folla inferocita che ha cercato di linciare il molestatore il quale, furbescamente, si è immediatamente cambiato i vestiti per non farsi riconoscere e si è rinchiuso in un appartamento della zona. L’uomo però non ha fatto i conti con l’occhio vigile degli agenti di polizia, i quali dopo essere entrati nell’appartamento e averlo trovato riverso su un letto, hanno dovuto faticare non poco per riuscire ad immobilizzarlo e arrestarlo e impegnarsi ancora di più per cercare di sottrarlo alla folla inferocita e bramante giustizia spicciola. Una volta al sicuro in centrale, il 25enne è stato accusato di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale.

Di Pietro Geremia