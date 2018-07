Sicilia, 36enne ha un malore e partorisce in casa dei suoceri

Connect on Linked in

Un parto come non avveniva da tempo ormai immemore quello avvenuto nel pomeriggio di Sabato scorso a Gela, in provincia di Caltanissetta.

Una 36enne originaria di Piazza Armerina, paese dell’ennese, che si trovava alla 39° settimana della gravidanza ha partorito infatti in casa dei suoceri sita nel quartiere Villaggio Aldisio.

La donna, già madre di 3 figlie, si era recata in bagno per via di una piccola e improvvisa contrazione che aveva sentito qualche minuto prima quando, tutto d’un tratto, è iniziato in pieno il travaglio durato l’istante di avvisare marito e parenti affinché chiamassero il 118 e finito in un brevissimo lasso di tempo, tant’è che all’arrivo dei soccorritori si era già ritrovata con la bimba tra le braccia.

In seguito al parto istantaneo, dalle quali sono uscite entrambe indenni, madre e figlia sono state trasferite in ospedale in via precauzionale per alcuni controlli di rito.

Di Pietro Geremia