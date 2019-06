Sicilia, 50enne taglia la legna e si trancia un piede

Print This Post

Una giornata che ricorderà per tutta la vita quella trascorsa nella giornata di ieri da un 50enne residente a San Giuseppe Jato, paese in provincia di Palermo.

L’uomo, di professione operaio, si trovava in via Piana degli Albanesi a tagliare tranquillamente della legna quando, ad un certo punto e per motivi ancora poco chiari, avrebbe fatto finire accidentalmente la lama della motosega sul proprio piede sinistro tranciandolo così di netto.

Una volta avvenuto il drammatico incidente, sarebbero immediatamente intervenuti i soccorritori del 118 i quali hanno fermato l’emorragia prima che il malcapitato morisse dissanguato per poi trasportarlo in codice rosso presso l’ospedale Civico del capoluogo siciliano.

Sul posto anche gli uomini dell’Arma dei carabinieri che hanno avviato le indagini atte a chiarire la dinamica degli eventi.