Sicilia, 70enne rischia di affogare in mare: salvato dai soccorritori

Poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia l’episodio avvenuto nella giornata di ieri nello stabilimento Margarita, a Ragusa.

Un uomo di circa 70 anni si era recato nella località balneare per godersi una tranquilla giornata di relax. Una volta in acqua però il pensionato, probabilmente a causa del mare agitato e delle correnti, si era recato a circa 150 metri dalla riva non riuscendo più a ritornare in spiaggia.

Vedendo le difficoltà dell’anziano, il bagnino non avrebbe perso tempo contattando l’equipaggio del Presidio di Marina che in men che non si dica avrebbe recuperato il malcapitato riaccompagnandolo indenne sulla spiaggia dove ad attenderlo con grande apprensione c’erano i familiari i quali hanno ringraziato i salvatori dell’anziano parente.