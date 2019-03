Sicilia, 79enne muore in ospedale: donati gli organi

Print This Post

Continuano gli atti di puro e disinteressato amore verso il prossimo in Sicilia.

Nella notte di ieri, in seguito alla spiacevole morte di una donna di 79 anni avvenuta per cause naturali presso il presidio ospedaliero Sant’Antonio Abate di Trapani, sarebbero stati prelevati alla donatrice, nello stesso nosocomio, fegato e reni.

Il nobile gesto della donna ha così potuto salvare la vita a 3 pazienti ricoverati a Palermo presso l’Istituto mediterraneo per trapianti e terapie dove un’equipe mista di chirurghi dell’Ismett, anestesisti dell’Uoc Anestesia e Rianimazione di Trapani e operatori di Neurologia si sono dati il cambio per garantire la continuità degli interventi che hanno dunque salvato la vita ai fortunati riceventi.

Di Pietro Geremia