Sicilia, 82enne spara e uccide la convivente di 39 anni

Una vera e propria tragedia quella avvenuta nei giorni scorsi a Lentini.

Un 82enne originario del posto pare infatti che abbia ucciso a colpi di pistola la propria convivente di soli 39 anni.

Stando a quanto emerso ad una prima analisi dei fatti portate avanti dai militari della provincia di Siracusa dunque l’uomo, proprietario di un appartamento situato in via Sicilia, avrebbe sparato alla povera donna per questioni ancora non del tutto chiare.

Ad allertare le forze dell’ordine sono stati vicini di casa i quali avrebbero pure avvisato i soccorritori del 118 che però, una volta sul posto, nonostante i vari tentativi di rianimazione non hanno potuto fare altro che costatare il decesso della 39enne.