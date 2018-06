Sicilia, 82enne sventa tentativo di rapina

Print This Post

Non è mai troppo tardi per acciuffare un malfattore. Lo sa bene una signora di 82 anni di Rilievo, paese in provincia di Trapani, che è riuscita a sventare una truffa telefonica avvenuta nei giorni scorsi.

Nel dettaglio, l’anziana donna aveva ricevuto una telefonata da parte di un fantomatico esponente della Polizia di Stato che le comunicava la messa in stato di fermo della figlia per via di un incidente stradale la cui gravità portava inoltre il ritiro della patente.

Secondo il truffatore però, tale provvedimento poteva essere evitato con il pagamento della cauzione di ben 4500 euro. Una messa in scena che però non ha ingannato l’anziana donna, la quale ha contattato i propri familiari constatando così l’imbroglio in atto.

Una volta scoperto l’inganno, è stata sporta denuncia presso i Carabinieri i quali, dopo un rapido controllo dei tabulati telefonici, sono riusciti a risalire immediatamente al malfattore.

Le forze dell’ordine ricordano sempre di fare attenzione a questo tipo di telefonate ma, soprattutto, di istruire bene le persone anziane, in quanto sono proprio loro l’anello debole e su di loro si punta l’attenzione di questi lestofanti.

Di Pietro Geremia