Sicilia, 84enne fa retromarcia e investe la moglie: deceduta in ospedale

E’ finito nel peggiore dei modi un tragico incidente avvenuto nella giornata di ieri a Blufi, paese in provincia di Palermo.

A quanto sembra infatti, un 84enne alla guida della propria auto, andando in retromarcia, pare non si sia accorto della presenza della propria moglie, anch’essa di 84 anni, intenta a chiudere il cancello del vialetto di casa, investendola in pieno.

In seguito allo sfortunato sinistro la donna è stata trasportata immediatamente in elisoccorso all‘ospedale Civico di Palermo dove è morta in serata per le troppe ferite riportate nell’incidente. Sul caso stanno investigando i carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana che stanno conducendo le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese.

Di Pietro Geremia