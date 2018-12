Sicilia, 90enne investe e uccide turista russo

Print This Post

Un natale da scacciare via quello appena trascorso a Palermo.

Nella giornata del 25 Dicembre un turista russo di 30 anni è stato travolto e ucciso da un’auto in viale Ercole.

Nel dettaglio pare che il giovane, che si trovava nel capoluogo siciliano in vacanza con la propria moglie 29enne, stesse percorrendo la Favorita a piedi quando nelle vicinanze di via Case Rocca sarebbe stato investito da una Fiat 600 condotta da un 90enne.

Immediatamente dopo il sinistro si sono recati sul posto gli operatori del 118 i quali, nonostante gli immani sforzi per tenerlo in vita, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Presenti sul posto anche i vigili urbani della sezione infortunistica per eseguire i rilievi di rito e stabilire con esattezza cosa sia accaduto.

Di Pietro Geremia