Sicilia, 96enne prende il volo: anziano decolla con il 41º Stormo di Sigonella

Non è mai troppo tardi per realizzare i propri desideri.

Lo sa bene il 96enne Melino Barbagallo, membro dell’Associazione Arma Aeronautica di Catania, che ha avuto il piacere di volare con l’aereo P-72A del 41º Stormo di Sigonella.

L’anziano, a dimostrazione che l’età anagrafica è solo un numero, aveva più volte espresso il desiderio nostalgico di volare almeno un ultima volta insieme al glorioso gruppo di cui un tempo faceva parte e nei giorni scorsi la sua fantasia è stata realizzata grazie al comandante della base Francesco Frare il quale gli ha dapprima fatto visitare il 41º Stormo e l’aeroporto di Sigonella, per poi accompagnarlo in volo sul mezzo specializzato nel pattugliamento marino.

In seguito si si è svolto un momento di raccoglimento di fronte al Monumento dedicato ai Caduti dell’87° Gruppo Volo, di cui il 96enne era membro, per poi far concludere l’indimenticabile giornata consegnando all’anziano il crest del 41° Stormo e la litografica dell’aereo.

Di Pietro Geremia