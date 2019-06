Sicilia, a piedi in autostrada e in stato confusionale: marocchino recuperato dalla polizia

Connect on Linked in

Poteva finire molto male la giornata appena trascorsa per un 28enne di origini marocchine.

A quanto pare il ragazzo sarebbe stato recuperato e soccorso dagli uomini della polizia stradale di Marsala, in provincia di Trapani, mentre percorreva a piedi ed in pieno stato confusionale l’autostrada A29 in direzione Messina.

Una volta messo al sicuro, il 28enne avrebbe mostrato agli agenti un biglietto di invito a presentarsi alla Questura di Messina, riferendo non solo di non avere la disponibilità economica tale da permettersi di pagare il biglietto per poter raggiungere la città dello Stretto in autobus o treno, ma di essere inoltre a digiuno da giorni.

Avendo capito il reale stato di disagio del giovane, i poliziotti l’hanno ristorato con un pasto caldo e accompagnato presso la stazione ferroviaria di Trapani dove gli avrebbero pagato il biglietto per poter finalmente raggiungere Messina.