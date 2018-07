Sicilia, accoltella il marito e gli brucia i vestiti: donna viene allontanata da casa

Print This Post

Una lite che poteva finire in tragedia è avvenuta nella notte scorsa ad Avola, paese in provincia di Siracusa.

A quanto pare, in seguito all’ennesimo litigio di coppia, una donna di 41 anni del luogo pare abbia ferito il marito con un coltello e, non contenta, ne abbia successivamente bruciato i vestiti sul balcone.

Solo il tempestivo intervento da parte degli uomini della polizia di stato, chiamati prontamente dai vicini che hanno assistito allo

spiacevole barbecue casalingo, ha portato la calma nel palazzo in cui i due risiedevano allontanando la donna d alla casa familiare e indagandola per lesioni e maltrattamenti in famiglia.

Di Pietro Geremia