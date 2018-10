Sicilia, accompagna la figlia al pronto soccorso ma ha un malore: deceduto 49enne

Print This Post

Una brutta settimana quella appena trascorsa nella città di Modica.

Un uomo di 49 anni è deceduto dopo aver accompagnato la figlia al pronto soccorso.

Nel dettaglio, i due intorno alle 16:00 di giovedì, si sarebbero recati presso l’ospedale Maggiore di Modica, in provincia di Ragusa, per far medicare alla figlia un taglio a un dito.

Arrivati sul posto però, sembra che il 49 enne sia stato colpito da infarto fulminante tale da fargli perdere immediatamente conoscenza e da rendere vano ogni tentativo dei medici di salvargli la vita.

Un’immane tragedia che ha scosso non solo i familiari della vittima ma l’intero paese.