Sicilia, accordo con multinazionale: avviata produzione canapa industriale

In seguito ad un accordo tra Confagricoltura Ragusa e la multinazionale italo-canadese Canapar è stato inaugurato proprio a Ragusa il più grande stabilimento in Italia per la produzione di oli essenziali e distillati per uso farmaceutico e cosmetico della canapa industriale.

Nel dettaglio al progetto, a cui hanno dato disponibilità tre aziende agricole per un totale di 15 ettari, sarà suddiviso tra i territori di Scicli, Ispica e Santa Croce Camerina.

La scelta di piazzare le proprie coltivazioni proprio in Sicilia pare che sia dovuta ad una recente ricerca dalla quale sarebbe emerso che le piante coltivate in regioni a maggior irraggiamento solare abbiano una maggiore concentrazione di cannabinoidi.