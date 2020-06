Sicilia, accusati di assenteismo: sospesi 4 dipendenti dell’Asp

Connect on Linked in

Nei giorni scorsi 4 dipendenti dell’Asp di Ragusa sono stati sospesi con l’accusa di assenteismo.

Stando alle indagini condotte dagli uomini della Guardia di finanza i sospettati, nel periodo compreso tra gennaio e novembre del 2019, si sarebbero dunque assentati dal lavoro facendosi timbrare i cartellini da colleghi compiacenti.

Una volta terminati gli accertamenti per i 4 sospettati è dunque scattata la denuncia per truffa ai danni di Ente pubblico e di fraudolenta attestazione della presenza in servizio con la conseguente sospensione del servizio emessa dal Gip per un periodo da 1 a 3 mesi.