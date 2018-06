Sicilia, acquistavano armi online provenienti dalla Polonia: 78 gli arrestati

Print This Post

Un vero traffico internazionale di armi on line è stato bloccato da parte degli uomini della polizia di stato nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla Procura di Enna. Ben 48 investigatori di 48 Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno infatti effettuato decine di perquisizioni in diverse località della penisola indagando 78 persone con l’accusa di acquisto di armi per corrispondenza e detenzione illegale di armi comuni da sparo e armi clandestine tutte provenienti dalla Polonia. La maxi operazione è stata possibile grazie ad una collaborazione tra la magistratura polacca e italiana ed ha permesso così alle forze dell’ordine di identificati oltre 90 soggetti, 78 dei quali denunciati, e sequestrate ben 92 armi di svariati modelli.

Di Pietro Geremia