Sicilia, aggredisce e accoltella la moglie: arrestato 36enne

Non accennano a calare i casi di aggressione contro le donne in Sicilia. L’ultimo caso registrato infatti ha visto come protagonista la moglie di un 36enne, che è stata aggredita e accoltellata nella giornata di ieri ad Acireale, in provincia di Catania.

Nel dettaglio, in seguito ad un violento litigio sfociato in una gravissima violenza con tanto di coltello, la moglie del 36enne è giunta in ambulanza al Pronto Soccorso dell’ospedale della provincia etnea con ferite da taglio a un braccio.

I sanitari del nosocomio, capendo subito la situazione, hanno immediatamente avvisato i poliziotti i quali si sono recati presso l’abitazione dei coniugi effettuando così una perquisizione domiciliare riuscendo dunque a rinvenire un coltello con la lama a punta, di circa 20 centimetri, sporco di sangue con il quale l’uomo aveva verosimilmente accoltellato la moglie.

In seguito al ritrovamento, l’uomo, affetto da disturbo schizoaffettivo, è stato arrestato e sottoposto alla misura coercitiva degli arresti domiciliari, mentre la vittima è stata dimessa dal nosocomio e accompagnata in una struttura protetta.

Di Pietro Geremia