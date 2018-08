Sicilia, aggredisce infermiera e le rompe gli occhiali

Connect on Linked in

Non si fermano le aggressioni ai danni degli operatori sanitari dei nosocomi siciliani. L’ultimo per ordine di tempo è avvenuto all’ospedale Civico di Palermo, dove una donna ricoverata al pronto soccorso con sospetto trauma cranico ha aggredito un’infermiera scaraventandola a terra e rompendole gli occhiali. La causa della violenta lite sembra sia dovuta al fatto che il marito della paziente abbia voluto superare l’area del triage, pretendendo così di stare al fianco della moglie in sala visite, luogo vietato ai familiari dopo le ripetute aggressioni al personale sanitario. Al diniego dei sanitari, la paziente sarebbe scesa dalla barella cominciando ad urlare contro l’infermiera, spingendola per terra. Solo l’intervento degli uomini dell’arma dei carabinieri ha permesso di sedare gli animi e riportare la calma, denunciando inoltre la coppia per lesioni e minacce a pubblico ufficiale.

Di Pietro Geremia