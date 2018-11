Sicilia, aggredisce la compagna e ne ferisce il figlio con un coltello: arrestato 29enne

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Gli uomini dell’arma dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Paternò hanno arrestato un 29enne del posto con l’accusa di maltrattamenti in famiglia.

In seguito ad un rapporto sentimentale oramai deteriorato dalle ricorrenti incomprensioni con la propria compagna, sembra che il giovane, al culmine di un’ennesima lite, si sia scagliato contro di lei e suo figlio di soli 12 anni con un coltello riuscendo a ferirli fortunatamente in maniera non grave.

Solo la coraggiosa e tempestiva chiamata al 112 da parte del ragazzino ha fatto si che i carabinieri potessero giungere all’interno dell’abitazione prima che la lite potesse degenerare in qualcosa di ben più tragico, permettendo dunque ai militari di cogliere il 29enne in flagrante e porlo agli arresti domiciliari presso l’abitazione dei propri genitori.

Di Pietro Geremia