Sicilia, aggredisce poliziotti: arrestato 21enne

Connect on Linked in

Nella giornata di ieri gli uomini della polizia di stato di Mazara

del Vallo hanno arrestato un 21enne per resistenza e minacce a

pubblico ufficiale.

Tutto sarebbe avvenuto nella serata tra Domenica e

Lunedì scorso dove gli agenti sarebbero stati chiamati ad

intervenire in un tentativo di danneggiamento nei confronti di un

esercizio commerciale situato in pieno centro.

Una volta

arrivati in loco i poliziotti sarebbero dunque stati minacciati e

aggrediti dal giovane mazarese il quale avrebbe addirittura provato

ad afferrare la divisa di uno degli operatori sferrandogli calci e

pugni.

Solo grazie alla prontezza degli agenti è stato

possibile bloccare l’iracondo 21enne che è stato così ammanettato

e posto in camera di sicurezza per poi ricevere gli arresti

domiciliari su disposizione dell’autorità giudiziaria.