Sicilia, aggressione in ospedale: paziente colpisce medico con un paio di forbici

Non accennano a diminuire le aggressioni ai danni degli operatori sanitari operanti presso le strutture ospedaliere siciliane.

L’ultimo caso per ordine di tempo è avvenuto ad Acireale, dove un medico è stato aggredito da un paziente di 35 anni, che lo ha colpito alla testa con un paio di forbici prelevate dalla sala gessi, mentre era in servizio nel reparto di ortopedia del nosocomio in provincia di Catania.

Il direttore generale dell’Asp etnea Giuseppe Giammanco ha commentato amaramente la vicenda: “È un fatto gravissimo che si aggiunge al novero degli episodi di violenza ai danni di operatori del servizio sanitario non ci sono ragioni o spiegazioni plausibili per simili atti che condanniamo in modo fermo.

Mi sono accertato delle condizioni di salute del collega al quale esprimiamo tutta la nostra vicinanza. Ringrazio i carabinieri per il pronto intervento che ha evitato conseguenze peggiori”. In seguito al gravissimo episodio, che ha fatto ricoverare il povero medico in prognosi riservata, il 35enne è stato arrestato dagli uomini dell’arma dei carabinieri.

Di Pietro Geremia