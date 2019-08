Sicilia, aiuta donna e colpisce il marito: morto dopo aver ricevuto diversi pugni in viso

Print This Post

Tra moglie e marito non mettere dito cita un famoso proverbio ma nel caso avvenuto a Marineo in provincia di Palermo un uomo ha voluto mettere non solo il dito ma addirittura il pugno.

Tutto sarebbe avvenuto nella giornata di ieri quando nelle strade di Marineo, sito in provincia del capoluogo siciliano, un uomo sarebbe intervenuto in difesa di una donna durante il litigio di una coppia dove, nell’enfasi della situazione, avrebbe colpito violentemente il marito con un diretto facendolo così stramazzare al suolo.

Nonostante fosse già a terra privo di sensi, l’aggressore avrebbe continuato imperterrito a colpire la propria vittima tanto da procurargli lesioni gravissime.

L’uomo, un marocchino di 41anni, è deceduto poco dopo all’ospedale Civico di Palermo. La vittima, El Bad Sami, era un extracomunitario in regola con i permessi di soggiorno.

Rosario Vivona, 37 anni, avrebbe aggredito l’uomo con lo scopo di difendere la donna che in quel momento era stata malmenata dal marito, El Bad Sami .

L’aggressore adesso è in carcere con la pesante accusa di omicidio.