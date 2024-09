Le iscrizioni per il corso di formazione gratuito per diventare guardie zoofile dell’Organizzazione Internazionale Protezione Animali (OIPA) sono ufficialmente aperte nelle province siciliane.

Il corso, che partirà il 28 ottobre, si terrà in modalità online su piattaforma e-learning e offrirà una formazione completa per aspiranti guardie zoofile. Le iscrizioni possono essere inviate entro il 20 ottobre, richiedendo solo l’adesione all’OIPA come socio benemerito (100 euro).

Formazione e Requisiti

Il percorso formativo prevede due test intermedi e un esame finale in presenza. Per partecipare, è necessario avere almeno la licenza media inferiore, essere maggiorenni, non avere condanne penali o carichi pendenti, e possedere una forte motivazione e amore per gli animali.

Secondo Massimo Pradella, coordinatore nazionale delle guardie eco-zoofile OIPA, queste figure «rivestono il ruolo di pubblici ufficiali e agenti di polizia amministrativa, e, nei casi previsti, di polizia giudiziaria». Le loro mansioni includono la prevenzione e repressione delle infrazioni relative alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico locale.

Il Ruolo delle Guardie Zoofile

Le guardie zoofile OIPA sono operative in 17 regioni italiane e contano 62 nuclei provinciali attivi, diventando un punto di riferimento per la tutela dei diritti degli animali. La loro presenza è fondamentale per vigilare sull’applicazione delle leggi a tutela degli animali e per intervenire in situazioni di maltrattamento o abbandono.

Informazioni per Iscriversi

Per chi è interessato, è possibile inviare una richiesta via email all’indirizzo direzionecorsisicilia@oipa.org indicando i propri dati personali e la provincia di appartenenza. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito web ufficiale OIPA: https://www.guardiezoofile.info/sicilia o contattare l’organizzazione tramite WhatsApp al 3755752384.

Le guardie eco-zoofile OIPA, attive dal 2002, sono state create per rispondere alle crescenti esigenze di tutela degli animali e rappresentano oggi una rete capillare in Italia e nel mondo, con oltre 200 leghe-membro in 61 nazioni e più di 150 sezioni locali attive in Italia.