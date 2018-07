Sicilia, Alfano nominato consulente della BonelliErede

Connect on Linked in

Dopo più di un decennio come membro del governo italiano, dove ha ricoperto alcuni degli incarichi più autorevoli, inizia una nuova vita per l’Agrigentino Angelino Alfano.

L’ex ministro infatti torna nel “privato” e proprio da oggi lavorerà come consulente per un grosso studio legale, il BonelliErede.

Nello specifico, Alfano sarà “of Counsel”, ossia consulente esterno, inserito in un focus team di professionisti su “Public International Law & Economic Diplomacy”, con l’obiettivo finale di sfruttare le competenze dell’ex ministro al fine di poter assistere al meglio non solo le aziende, ma anche Stati, enti e istituzioni dell’area del Mediterraneo, Africa e nel Medio Oriente per favorire gli investimenti.

“Dopo aver definitivamente lasciato la politica, ho deciso di dedicarmi a tempo pieno alla libera professione, con un particolare orientamento allo scenario e ai mercati internazionali e l’opportunità di BonelliErede ha rappresentato una scelta naturale in questa direzione”. Ancora: “Intraprendo questo nuovo percorso professionale con l’entusiasmo e la voglia di un progetto a lungo termine, in cui valorizzare al massimo le mie esperienze pregresse, pur in discontinuità rispetto ai ruoli da me ricoperti in passato” – ha dichiarato Alfano.

