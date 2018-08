Sicilia, alimentava il bar a scrocco: 52enne arrestato per furto di energia elettrica

Un fine settimana non idilliaco per il proprietario di un bar di 52 anni residente a Campofiorito, comune in provincia di Palermo. Nell’ambito di un più ampio servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio gli uomini dell’arma dei carabinieri di Corleone infatti hanno arrestato in flagrante di reato l’imprenditore con l’accusa di furto aggravato di energia elettrica. Secondo gli inquirenti infatti, sembra che l’uomo abbia escogitato un ingegnoso meccanismo tramite l’apposizione di un magnete in prossimità del misuratore elettrico, con l’obiettivo di procurarsi illecitamente elettricità per l’attività commerciale e consentendogli così di avere un notevole risparmio sulla bolletta elettrica, provocando un ammanco contabile del 95% ed un danno economico, riferito all’ultimo periodo, stimato incirca 9 mila euro. Per le loro indagini i militari si sono avvalsi dell’ausilio di personale specializzato della società Enel mettendo in moto una squadra che ha dunque proceduto all’accertamento di manomissioni degli apparecchi presenti presso esercizi pubblici, commerciali ed abitazioni private.

Di Pietro Geremia