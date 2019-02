Sicilia, allerta meteo di 48 ore

Connect on Linked in

Dopo un weekend pressapoco buono il maltempo ritornerà in auge.

Un profondo Vortice Ciclonico carichissimo di umidità dovuta alle temperature miti si va consolidando sulla nostra Sicilia e sarà foriero, nelle prossime ore, di precipitazioni forti o moderate anche e soprattutto a carattere temporalesco che potranno causare dei locali nubifragi e allagamenti. Nella giornata odierna, in particolar modo dal pomeriggio inoltrato in poi, sulla nostra Isola si abbatteranno dei rovesci temporaleschi con cumuli capaci di raggiungere gli 80/100 mm di pioggia tra il messinese, catanese, palermitano e il siracusano con delle autentiche alluvioni lampo.

Queste zone che abbiamo appena elencato saranno il fulcro del maltempo, ma il maltempo colpirà l’intera Isola se pur non in maniera così dura come scritto poc’anzi. Attendiamoci quindi 48 ore di forte maltempo. Alla prossima per eventuali aggiornamenti.

Di Salvatore Gioacchino Cacciato