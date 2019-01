Sicilia, ancora inagibile la Scala dei Turchi

Print This Post

Nonostante siano passati ben 2 anni dal cedimento del costone, la Scala dei Turchi di Realmonte rimane ancora off limits.

Nel dettaglio, i lavori di consolidamento e di messa in sicurezza della parte ceduta alle intemperie del tempo pare siano stati già assegnati ad una ditta appaltatrice, tuttavia non si vedrebbe ancora nessun operaio in quella che rappresenta un’autentica perla della costa agrigentina e siciliana lasciata quindi abbandonata a se stessa.

Intanto, l’assessorato regionale al Territorio e Ambiente ha emesso una nuova ordinanza che impone l’interdizione al transito di uomini e mezzi nella zona interessata proprio per evitare spiacevoli incidenti dovuto all’erosione della roccia.

Di Pietro Geremia