Sicilia, ancora truffa dello specchietto: arrestato 28enne

Gli uomini dell’arma dei carabinieri della stazione di San Giovanni la Punta, paese in provincia di Catania, hanno arrestato nella giornata di ieri il 28enne belpassese L.S. per il reato di estorsione in concorso.

Nel dettaglio, pare che il giovane, pluripregiudicato, abbia minacciato un automobilista costringendolo a pagargli la somma in contanti di 50 euro dopo aver simulato un impatto con lo specchietto della propria auto.

Una classica truffa dello specchietto che però non ha attecchito con la vittima la quale ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine che, una volta giunte sul posto, hanno dapprima fermato il giovane e successivamente condotto, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal Tribunale di Catania su richiesta della locale Procura della Repubblica, agli arresti domiciliari.

Di Pietro Geremia