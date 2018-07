Sicilia, ancora violenze in ospedale: infermiera strattonata e presa per i capelli

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Non si placano le aggressioni ai danni degli operatori sanitari siciliani.

Nonostante le denunce dei sindacati e le richieste di interventi alla politica, il personale dei nosocomi sembra ormai diventato una vera e propria valvola di sfogo dove poter scaricare la propria indole violenta.

L’ultimo caso per ordine di tempo è avvenuto nella giornata di ieri al Civico di Palermo dove un’infermiera del Triage è stata aggredita da parte di un uomo, con problemi psicofisici, il quale sembra che l’abbia afferrata per i capelli iniziandola a strattonare violentemente. Fortunatamente per l’infermiera, gli agenti della polizia di statosono subito intervenute, riuscendo così a sedare gli animi e a riportare dunque l’ordine.

Di Pietro Geremia