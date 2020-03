Sicilia, Antimafia: Commissione regionale a Bruxelles per una strategia europea contro mafia e corruzione

Print This Post

La Commissione antimafia ed anticorruzione dell’Assemblea Regionale Siciliana ha incontrato ieri a Bruxelles una delegazione di deputati europei della commissione LIBE dell’europarlamento.

“Un incontro partecipato e proficuo” lo ha definito il presidente della Commissione Claudio Fava “utile per scambiarsi idee ed informazioni sulle strategie di contrasto alla criminalità organizzata ed alla corruzione in Europa e per presentare l’operato della commissione regionale”.

Fava, oltre a ringraziare per la disponibilità le presidenze del Parlamento e della Commissione, oltre i deputati presenti appartenenti ai vari gruppi parlamentari, ha ribadito “la centralità della lotta alla mafia in ambito europeo e il ruolo indispensabile della politica in questa azione”.

Ai deputati europei è stata fornita copia delle pubblicazioni delle relazioni principali approvate dalla Commissione regionale fino ad ora: quella sul cosiddetto “sistema Montante”, quella sul depistaggio relativo all strage di via D’Amelio e quella, approvata di recente, sull’attentato all’ex presidente del parco dei Nebrodi Antoci.

All’incontro erano presenti i componenti della commissione antimafia dell’Ars Cannata, Schillaci e Zitelli ed i deputati europei Bartolo, Chinnici, Corrao, Roberti, Stancanelli e Tardino.