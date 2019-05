Sicilia, esce nel balcone e la porta si chiude : nipote di 2 anni rimane solo dentro casa

Print This Post

Una giornata da dimenticare quella appena vissuta da parte di una anziana donna di Palermo.

A quanto pare la pensionata era andata fuori dal balcone di casa propria per stendere alcuni panni quando improvvisamente la finestra si sarebbe chiusa facendola rimanere fuori. Ad aggiungere paura già di per se particolare situazione il fatto che all’interno dell’appartamento fosse rimasto il nipotino di soli 2 anni ritrovandosi così senza custodia e alla mercé dei pericoli casalinghi.

Solo un intervento immediato dei vigili del fuoco del capoluogo siciliano ha permesso dunque di far concludere la vicenda nel migliore dei modi e con qualche capello bianco in più dovuto allo spavento per la povera signora.