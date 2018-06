Sicilia, anziano capitombola a terra e muore, la moglie portata in ospedale sotto shock

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella mattina di ieri nella città di Modica, in provincia di Ragusa. Nel dettaglio, sembra un anziano sia deceduto in seguito ad una improvvisa caduta dovuta a cause che sono ancora da accertare. La triste vicenda si è consumata in contrada Bosco dove, secondo le prime indiscrezioni, la morte dell’anziano sia collegata quindi ad un incidente domestico o di un malore che l’avrebbe fatto cadere in seguito contro una vetrata. I sanitari del 118 intervenuti sul posto non hanno potuto fare altro che convalidare il decesso dell’uomo, dovendo però soccorrere anche la moglie di questo, in evidente stato di shock, arrivando a trasportarla in elisoccorso all’ospedale Cannizzaro di Catania.

Di Pietro Geremia