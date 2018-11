Sicilia, anziano disperso nel bosco di “Tardara” ritrovato dall’elicottero dei Carabinieri

Print This Post

Nella mattinata del 09 novembre 2018, i Carabinieri della Stazione di Tusa, hanno ricevuto la richiesta di soccorso per una persona dispersa,un pensionato, 86enne di Pollina, che aveva perso l’orientamento mentre era alla ricerca di funghinel bosco di Tardara nel comune di Tusa.

I militari hanno attivato immediatamente le ricerche con l’ausilio di personale della Compagnia Carabinieri di Mistretta, della Stazione Carabinieri di Pollina, degli uominidella Protezione Civile e del Corpo Forestale di Tusa.

Le ricerche nell’area boschiva, fitta ed impervia, hanno avuto la svolta con l’ intervento di un velivolo dal 9° ElinucleoCarabinieri di Palermo che,dopo svariati sorvoli dell’area, nel pomeriggio, all’imbrunire, attraverso le videocamere di bordo, in grado di rilevare il campo magnetico rilasciato dai corpi, ha localizzatoil malcapitato anziano,all’interno di una fitta macchia mediterranea dalla quale non riusciva più a trovare la via d’uscita.

I militari dell’Arma ed i restanti soccorritori sonoriusciti a raggiungere l’uomo solo grazie all’impiego di un escavatoreattraverso il quale hanno aperto un varco nella fitta vegetazione altrimenti inestricabile.

L’uomo, in leggero stato confusionale,era fortunatamente in buone condizioni di salute, tanto danon necessitare cure mediche ed ha potuto fare ritorno alla propria abitazione e riabbracciare i propri familiari.