Sicilia, aperte le adesioni per il Progetto “Anch’io sono la Protezione civile-Campiscuola2018”

Connect on Linked in

La Protezione Civile Siciliana ha aperto le adesioni per le organizzazioni di volontariato iscritte all’Elenco Territoriale per il Progetto “Anch’io sono la Protezione civile – Campiscuola2018“.

Tale progetto, promosso dal Dipartimento della Protezione civile, ha scadenza il 13 aprile 2018 ed ha come obiettivo quello di realizzare un significativo investimento nelle attività di promozione della cultura di protezione civile con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi, attraverso il diretto coinvolgimento delle giovani generazioni in attività sia formative che di carattere pratico.

Il progetto inoltre, indirizzato ai giovani dai 10 ai 13 anni e dai 14 ai 16 anni, si pone tra gli obiettivi quello di contribuire alla tutela del patrimonio boschivo e naturalistico, stimolare e favorire la sensibilità e la consapevolezza nei giovani circa il valore civico di una cittadinanza attiva e partecipe dello stato dell’ambiente e del territorio, favorire la conoscenza delle attività della protezione civile come strumenti utili alla sicurezza non solo dell’ambiente, agevolare la crescita dei livelli di responsabilità locale attraverso la conoscenza e diffusione dei piani di protezione civile locali e infine sviluppare una cultura volta alla sicurezza in termini di resilienza per contribuire all’attività di prevenzione dei rischi.

Per maggiori informazioni e chiarimenti sul progetto si può scrivere a campiscuola@protezionecivile.it o andare sul sito della protezione civile siciliana.

Di Pietro Geremia