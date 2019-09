Sicilia, aperte le iscrizioni all’evento “Giovani Protagonisti – Le politiche giovanili in Europa e nel Mediterraneo”

Connect on Linked in

Sono aperte le iscrizioni all’evento regionale “Giovani Protagonisti – Le politiche giovanili in Europa e nel Mediterraneo” che si terrà il 28 e 29 settembre prossimi a Sciacca presso il Multisala Campidoglio.

La due giorni è organizzata dall’Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliana con il patrocinio dell’ARS ed in collaborazione con i comuni di Sciacca, Montevago, Santa Margherita di Belice e l’associazione Youpolis Sicilia. Politiche giovanili, imprenditoria, turismo, cultura, ambiente.

Restare in Sicilia è possibile per i nostri giovani? Di cosa hanno bisogno per formarsi concretamente come classe dirigente? Testimonianze, proposte e possibili soluzioni attraverso workshop, talk e panel a cui saranno presenti europarlamentari, assessori regionali, amministratori locali, imprenditori ed esperti su varie tematiche, per parlare di numerosi temi fondamentali.

“I giovani non possono delegare: devono essere messi nelle condizioni di diventare determinanti nelle scelte per lo sviluppo di questa terra” con queste parole Alessandro Magistro, presidente dell’AGCS, motiva la scelta di dare vita a questo evento.

“La politica è l’arte del possibile. E chi meglio dei giovani può immaginare possibilità e tradurle in un orizzonte reale?” Spiega Gianfranco Miccichè, Presidente dell’ARS. “l’incontro è una lodevole iniziativa e conferma il fermento di idee, l’interesse e la voglia di essere protagonisti dei giovani siciliani che si preparano ad essere futura classe dirigente” Saranno presenti anche alcuni ospiti esteri, già confermati alcuni giovani impegnati civicamente e politicamente in Inghilterra e Marocco.

La partecipazione i lavori è gratuita, iscrizioni ed informazioni sulle pagine Facebook “Assemblea delle Consulte Giovanili Siciliana” e “Youpolis Sicilia” oltre ai vari canali di numerose consulte comunali giovanili siciliane.