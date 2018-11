Sicilia, appartamento va a fuoco e lui rimane dentro: deceduto 69enne

Connect on Linked in

Una vera e propria tragedia è avvenuta nella giornata di ieri a Palermo.

Per cause ancora da chiarire sembra che un appartamento sito al sesto piano di un condominio in via Giuseppe Giusti del capoluogo siciliano abbia preso inspiegabilmente fuoco.

Sfortuna ha voluto che proprio al dilagare del rogo, all’interno dello stabile ci fosse V.G., di 69 anni, il quale è stato letteralmente divorato dalle fiamme.

A trovare il corpo totalmente carbonizzato della povera vittima sono stati i vigili del fuoco i quali hanno inoltre fatto sgomberare il palazzo e permesso alle autorità di poter svolgere i controlli e le indagini di rito.

Di Pietro Geremia