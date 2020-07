Sicilia, arrestato un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Connect on Linked in

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea, con il supporto dei militari della Stazione di Patti e dell’unita cinofila del Nucleo Carabinieri di Nicolosi (CT), hanno arrestato in flagranza di reato il 43enne C.M., originario di Milazzo è già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanze stupefacenti.

I Carabinieri, nel corso di attività di controllo del territorio anche per contrastare lo spaccio di stupefacenti, hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo, rinvenendo all’interno due piante di canapa indica e due involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo marijuana per un peso complessivo di 12 grammi.

Inoltre nel corso della perquisizione sono state rinvenute tre cartucce per revolver calibro 38 special detenute illegalmente. Pertanto, al termine delle verifiche, l’uomo è stato arrestato dai Carabinieri in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e deferito in stato di libertà all’A.G. per il reato di detenzione abusiva di munizionamento.

Il 43enne, nella mattinata odierna, è stato condotto presso il Tribunale di Patti ove, all’esito dell’udienza il giudice ha convalidato l’arresto dei carabinieri e gli ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma presso gli uffici della polizia Giudiziaria.