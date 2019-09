Sicilia, arrestata per furto in negozio: 21enne commuove agenti che le fanno un regalo

Print This Post

In un periodo di grave crisi finanziaria e lavorativa anche le scarpe, vestiario di prima necessità, vanno purtroppo a ruba.

Sarebbe successo proprio questo a Siracusa dove una donna di 21 anni è stata beccata mentre si impossessava illegalmente di alcune paia di scarpe del valore di circa 300 euro in un negozio del posto.

Una volta in loco, i poliziotti avrebbero arrestato la giovane per il reato di furto aggravato così come previsto dal codice penale ma, una volta svolte le formalità di rito e sentita la sua commovente storia, gli agenti avrebbero deciso di comprare un paio di scarpe da bambino e alcuni vestitini da regalare alla sventurata protagonista della vicenda.