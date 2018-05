Sicilia, arrestati 5 uomini per truffa e vilipendio di cadavere

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Share on Facebook

Cinque uomini originari di Palermo sono stati arrestati nella giornata di ieri da parte dei militari dell’arma dei carabinieri con l’accusa di fare parte di un’associazione per delinquere finalizzata alla truffa, falsità in atti pubblici commesse da privati, falsità in certificazioni, violazione di sepolcro, vilipendio delle tombe, vilipendio di cadavere, occultamento di cadavere, distruzione, soppressione e sottrazione di cadavere.

La cattura della banda, con i membri di un’età compresa tra 24 ai 70 anni e che operava nel cimitero di San Martino delle Scale, è stata resa possibile dell’operazione “cimitero degli orrori” brillantemente condotta dai carabinieri.

Una volta catturati, ai componenti è stato imposto il divieto di dimora a Monreale e l’obbligo di firma grazie al provvedimento emesso dal gip del Tribunale di Palermo.

Di Pietro Geremia