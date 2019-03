Sicilia, arrestato per incendio: “Non me ne frega se bruciano pure le persone”

Connect on Linked in

Parole che di certo faranno discutere quelle emerse durante una intercettazione operata in un’indagine dei carabinieri di Palermo.

I militari infatti nel corso dell’inchiesta che ha visto come protagonista Pietro Cannarozzo, operaio dell’azienda foreste accusato di aver appiccato una moltitudine di incendi che hanno devastato il comune di Monreale nell’estate del 2017, hanno evidenziato la noncuranza dell’indagato per le conseguenze dei suoi incomprensibili gesti:

“Non mi interessa che si bruciano le persone” – dice Cannarozzo in una conversazione col padre. “Se dessero di nuovo fuoco alla tua casa ti piacerebbe?” – chiede il genitore.

“Che mi interessa a me. Che è mia la casa? Per questo quando si brucia devo essere solo io. Non voglio nessuno con me” – commenta il piromane impenitente.